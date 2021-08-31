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Мета досягнута: Євросоюз повністю вакцинував 70% дорослого населення

Мета досягнута: Євросоюз повністю вакцинував 70% дорослого населення

Київ • УНН

 • 20721 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Європейський Союз повністю вакцинував 70% дорослого населення. Про це сказала у вівторок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН.

Цитата:

"70% дорослого населення в ЄС повністю вакциновано (від коронавірусу - ред.). Це означає, що понад 250 мільйонів осіб пройшли вакцинацію. Я хочу подякувати людям, завдяки яким це стало можливим", - заявила голова Європейської комісії, назвавши такий показник "важливою віхою" у кампанії.

Деталі

Водночас вона зазначила, що Євросоюз продовжить надавати підтримку і допомогу країнам-партнерам, які ще не досягли колективного імунітету.

"Я дуже задоволена тим, що на сьогодні ми досягли мети вакцинувати 70% дорослих громадян ЄС до кінця літа", - додала єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

За даними Єврокомісії, загалом повний курс вакцинації пройшли понад 256 мільйонів дорослих у ЄС.

Додамо

На початку липня Євросоюз повідомив, що має намір до кінця місяця щепити від COVID-19 70% дорослого населення. Для цього у нього було достатньо доз вакцини від коронавірусу.

Попри те, що до кінця липня ЄС не досяг поставленої мети, повідомлялося, що кампанія вакцинації Європейського Союзу випередила США у відсотках.

Відзначимо, що, за інформацією ЗМІ, ЄС рекомендує заборонити необов'язкові поїздки з США через поширення коронавірусу.

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