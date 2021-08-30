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Актуальное
Страны ЕС исключили США из списка государств, безопасных для путешествий

Страны ЕС исключили США из списка государств, безопасных для путешествий

Киев  •  УНН

 • 16679 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительства стран Европейского Союза договорились изъять Соединенные Штаты из списка безопасных путешествий ЕС, а это значит, что посетители США и посетители из пяти других стран, вероятно, столкнутся с усиленным контролем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония также были удалены из списка безопасных стран. Этот список имеет целью унифицировать правила путешествий по всему блоку, хотя он не связывает отдельные страны ЕС, имеют право самостоятельно определять собственную пограничную политику.

Уже некоторые страны ЕС, такие как Германия и Бельгия, классифицируют США как страну "красной" зоны, требует карантина, тогда как для соседей Франции и Нидерландов США классифицируются как безопасную государство.

Перечень значительной мере складывается на основе ситуации с COVID-19 в каждой стране. Среднесуточные случаи заболевания COVID-19 в США выросли до более чем 450 на миллион человек за неделю до 28 августа.

Напомним

Европейский союз 27 августа начал процедуру исключения Соединенных Штатов из списка стран, граждане которых могут путешествовать в блок из 27 стран без дополнительных ограничений COVID-19.

30 июня 2020 Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должна принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.

Украина пока в списке .

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