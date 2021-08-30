Країни ЄС виключили США зі списку держав, безпечних для подорожей

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Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія та Північна Македонія також були вилучені зі списку безпечних країн. Цей список має на меті уніфікувати правила подорожей по всьому блоку, хоча він не пов'язує окремі країни ЄС, які мають право самостійно визначати власну прикордонну політику.

Вже деякі країни ЄС, такі як Німеччина та Бельгія, класифікують США як країну "червоної" зони, що вимагає карантину, тоді як для сусідів Франції та Нідерландів США класифікуються як безпечну державу.

Перелік значною мірою складається на основі ситуації з COVID-19 у кожній країні. Середньодобові випадки захворювання на COVID-19 у США зросли до більш ніж 450 на мільйон людей за тиждень до 28 серпня.

Нагадаємо

Європейський союз 27 серпня почав процедуру виключення Сполучених Штатів зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати в блок з 27 країн без додаткових обмежень COVID-19.

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

Україна наразі у списку.