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ЄС планує знову ввести обмеження на поїздки з США через спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Європейський союз в п'ятницю почав процедуру виключення Сполучених Штатів зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати в блок з 27 країн без додаткових обмежень COVID-19, повідомили Reuters дипломати, передає УНН.

Деталі

Один дипломат сказав, що не тільки США будуть виключені зі списку, а ще й такі країни як Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван і Північна Македонія.

Рішення про нові обмеження на поїздки в ЄС для іноземців стане остаточним в понеділок, якщо жодна з країн ЄС не буде заперечувати, додали джерела, а також ще два представника ЄС.

Доповнення

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, в США за останні 14 днів зареєстровано 507 нових випадків Covid-19 на 100 тисяч жителів. Це набагато перевищує межу в 75 випадків на 100 тисяч населення, встановлену в директивах ЄС.

У правилах також вказується, що тенденція нових випадків повинна бути стабільною або знижуватися. Керівні принципи враховують, чи були виявлені варіанти такими, що викликають заклопотаність, яким є штам "Дельта", що панує майже в усьому світі, в тому числі і в США.

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Рішення блоку заборонити поїздки із США буде ударом для далекомагістральних перевізників, які чекали на повне відкриття трансатлантичних маршрутів.

Правила блоку являють собою рекомендацію, і будь-яке рішення про те, кого впустити і які обмеження накласти, в кінцевому підсумку залишається за урядами кожної держави-члена. Хоча країни в основному слідували керівним принципам ЄС, були часи, коли окремі країни відхилялися від них.

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