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ЕС намерен вновь ввести ограничения на поездки с США из-за всплеска COVID-19

ЕС намерен вновь ввести ограничения на поездки с США из-за всплеска COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17453 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Европейский союз в пятницу начал процедуру исключения Соединенных Штатов из списка стран, граждане которых могут путешествовать в блок из 27 стран без дополнительных ограничений COVID-19, сообщили Reuters дипломаты, передает УНН.

Детали

Один дипломат сказал, что не только США будут исключены из списка, но и такие страны как Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Решение о новых ограничениях на поездки в ЕС для иностранцев станет окончательным в понедельник, если ни одна из стран ЕС не будет отрицать, добавили источники, а также еще два представителя ЕС.

Дополнение

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в США за последние 14 дней зарегистрировано 507 новых случаев Covid-19 на 100 тысяч жителей. Это намного превышает предел в 75 случаев на 100 тысяч населения, установленный в директивах ЕС.

В правилах также указывается, что тенденция новых случаев должна быть стабильной или снижаться. Руководящие принципы учитывают, были ли обнаружены варианты вызывающие озабоченность, которым является штамм "Дельта", царящей почти во всем мире, в том числе и в США.

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Решение блока запретить поездки из США будет ударом для дальнемагистральных перевозчиков, которые ожидали полного открытия трансатлантических маршрутов.

Правила блока представляют собой рекомендации, и любое решение о том, кого впустить и какие ограничения наложить, в конечном итоге остается за правительствами каждого государства-члена. Хотя страны в основном следовали руководящим принципам ЕС, были времена, когда отдельные страны отклонялись от них.

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