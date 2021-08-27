У США новий антирекорд: 100 тисяч госпіталізованих із COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулої доби у лікарнях США зареєстрували 100 тисяч пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість за останні вісім місяців. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
Деталі
У США протягом останнього місяця кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 збільшилася більше ніж удвічі. В середньому за останній тиждень в лікарні кожну годину госпіталізували понад 500 осіб із коронавірусною інфекцією.
Останній антирекорд у Штатах зафіксували 6 січня, коли на лікарняних ліжках перебував 132 051 пацієнт.
Оскільки на початку 2021 року кампанія вакцинації швидко поширилася, кількість госпіталізацій впала і 28 червня сягнула мінімуму — 13 843. Однак у липні кількість випадків зараження COVID-19 стрімко зросла через домінантний штам "Дельта". Епіцентр останнього спалаху — південь США, проте рекордну кількість госпіталізацій реєструють у всіх штатах.
За статистикою ВООЗ, станом на 26 серпня у США зареєстровано 37 969 371 хворих на коронавірус, померло – 626 163 осіб. Введено 361 192 198 доз вакцини.
Нагадаємо
У більшості американських округів через стрімке поширення коронавірусу припинили шкільні очні заняття та ввели дистанційне навчання.