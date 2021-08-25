У США закривають школи через спалах COVID-19

Деталі

Понад 80 шкільних округів або чартерних мереж закрили або відклали приватні заняття принаймні в одній школі більш ніж у десятку штатів. Інші відправляли додому цілі класи або просили половину своїх учнів залишатися вдома.

У штаті Джорджія 40% учнів перебувають на карантині або на ізоляції. Минулого тижня округ перейшов на онлайн-навчання до 13 вересня.

Найбільше випадків коронавірусу було зафіксовано переважно в малих сільських районах, які одними з перших повернулися до навчання.

Доповнення

За даними державних медичних даних, більш ніж 1 із 100 дітей шкільного віку за останні два тижні отримали позитивний тест на COVID-19. Наразі діти віком від 5 до 17 років частіше проходять позитивний тест на COVID-19, ніж дорослі.

Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Сполучених Штатах 15 серпня, досягла рекордно високого рівня — понад 1 900 випадків.