У США закривають школи через спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За кілька тижнів нового навчального року все більша кількість американських округів припинила очні заняття або перейшла на дистанційне навчання через стрімке зростання інфекції коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Понад 80 шкільних округів або чартерних мереж закрили або відклали приватні заняття принаймні в одній школі більш ніж у десятку штатів. Інші відправляли додому цілі класи або просили половину своїх учнів залишатися вдома.
У штаті Джорджія 40% учнів перебувають на карантині або на ізоляції. Минулого тижня округ перейшов на онлайн-навчання до 13 вересня.
Найбільше випадків коронавірусу було зафіксовано переважно в малих сільських районах, які одними з перших повернулися до навчання.
Доповнення
За даними державних медичних даних, більш ніж 1 із 100 дітей шкільного віку за останні два тижні отримали позитивний тест на COVID-19. Наразі діти віком від 5 до 17 років частіше проходять позитивний тест на COVID-19, ніж дорослі.
Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Сполучених Штатах 15 серпня, досягла рекордно високого рівня — понад 1 900 випадків.