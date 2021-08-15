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Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у США, стала рекордною

Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у США, стала рекордною

Київ • УНН

 • 25608 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Сполучених Штатах, в суботу досягла рекордно високого рівня - понад 1 900 випадків. Лікарні на півдні країни не справляються з потоком хворих, а подекуди не вистачає і місць. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Варіант "Дельта", який швидко поширюється серед в основному нещеплених частин населення США, призвів до різкого збільшення госпіталізацій в останні тижні, у результаті чого кількість педіатричних госпіталізацій збільшилася до 1 902 в суботу, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я і охорони здоров'я США.

Наразі діти становлять близько 2,4% госпіталізацій у зв'язку з COVID-19. Діти молодше 12 років не мають права на вакцинацію, що робить їх більш уразливими для інфекції, викликаної новим варіантом "Дельта".

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), кількість недавно госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у віці 18-29, 30-39 і 40-49 років також стала рекордною цього тижня.

Доповнення

Шкільні округи у Флориді, Техасі і Арізоні зобов'язали носити маски в школах, ігноруючи накази губернаторів штатів-республіканців, які забороняють в округах вводити такі правила.

Як повідомляє Dallas Morning News, адміністрація губернатора Флориди Рона ДеСантіса пригрозила припинити фінансування округів, які висувають вимоги до носіння масок, а губернатор Техасу Грег Ебботт звернувся до Верховного суду штату з проханням скасувати мандат на маски в окрузі Даллас.

П'ята частина госпіталізацій COVID-19 в країні припадає на Флориду, де, за даними на суботу, кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 досягла рекордних 16 100 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, понад 90% ліжок інтенсивної терапії в штаті заповнені.

Нині в США реєструється в середньому близько 129 тисяч нових випадків COVID-19 щодня, цей показник подвоївся за останні два тижні. Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 досягла шестимісячного максимуму, і кожен день від COVID-19 помирає в середньому 600 осіб, що вдвічі більше, ніж в кінці липня.

Арканзас, Флорида, Луїзіана, Міссісіпі і Орегон повідомили про рекордну кількість госпіталізацій через COVID-19 в цьому місяці.

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