Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у США, стала рекордною

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Сполучених Штатах, в суботу досягла рекордно високого рівня - понад 1 900 випадків. Лікарні на півдні країни не справляються з потоком хворих, а подекуди не вистачає і місць. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.