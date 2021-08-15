Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, стало рекордным

КИЕВ. 15 августа. УНН. Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах, в субботу достигло рекордно высокого уровня - более 1 900 случаев. Больницы на юге страны не справляются с потоком больных, а иногда не хватает и мест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.