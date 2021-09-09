Евросоюз вводит новые ограничения для туристов из США

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 3518 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 35855 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133918 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 151417 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123912 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120529 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 156355 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124865 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168617 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143553 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 73512 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 56923 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 42348 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 48914 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 62428 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 151417 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 156355 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 315546 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 282316 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 266881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 133918 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127208 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168617 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123986 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123849 просмотра
Актуальное
Евросоюз вводит новые ограничения для туристов из США

Евросоюз вводит новые ограничения для туристов из США

Киев  •  УНН

 • 18713 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Страны-члены Евросоюза вводят новые ограничение для туристов из США для предотвращения коронавирусной болезни, сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.

Детали

Всплеск смертности от коронавируса и госпитализаций в Соединенных Штатах привел к тому, что некоторые страны, в том числе Болгария, Италия, Нидерланды и Швеция, начали вводить новые ограничения, и этот список может увеличиваться.

Так, Италия вводит требования для вакцинированных путешественников с США, которые отныне должны делать тест на коронавирус за 72 часа, а непривитые туристы должны пройти пятидневную самоизоляцию.

Нидерланды заявили об обязательной самоизоляции для вакцинированных туристов, из США, а непривитых туристов не пустят на территорию.

На прошлой неделе Европейский Союз ввел множество правил и ограничений для путешественников, при этом страны-члены ЕС приняли различные меры. В то же время предложение Евросоюза о повторном введении ограничений для непривитых путешественников из США не является обязательным, и многие европейские правительства еще не отреагировали на него.

Отмечается, что различные меры в каждой стране ЕС создают путаницу для туристов.

Издание сообщает, что ответы на вопросы о требованиях для туристов из США в конкретном государстве-члене Европейского Союза можно найти на веб-сайте соответствующего посольства США. Большинство из них, включая Францию, Испанию и Германию, по-прежнему без проблем приветствуют путешественников из Соединенных Штатов.

Но в то же время, любому путешественнику из Соединенных Штатов запрещено въезжать в Болгарию, "если они не подпадают под исключение", согласно данным посольства США в Софии. Эти исключения включают студентов с визой и граждан из ЕС, а также иностранных должностных лиц и медицинских работников.

Между тем во Франции нет ограничений на поездки для американских посетителей, но для посещения культурных учреждений, ресторанов или баров, среди других мест, необходим "COVID-сертификат", основанный на тестировании или доказательстве вакцинации.

Дополнение

31 августа Евросоюз исключил США из списка "безопасных стран" для путешествий. В этот список попали также Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония.

Европейский Союз полностью вакцинировал 70% взрослого населения.

При этом в ЕС фиксируют новые всплески заболевания "Дельта"-штамом коронавируса. Так, в Болгарии один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран ЕС, и она столкнулась с новым, быстрым ростом числа COVID-больных из-за более заразного "Дельта"-варианта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы