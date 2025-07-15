ЕС не меняет правил въезда с запуском новой системы контроля на границе - разъяснение пограничников
Киев • УНН
Евросоюз вводит унифицированную систему контроля за пересечением границы, которая усилит безопасность и будет касаться граждан третьих стран, включая украинцев. Новая система будет собирать паспортные и биометрические данные, но не будет требовать дополнительных документов для въезда.
Введение Евросоюзом унифицированной системы контроля за пересечением границы не предусматривает необходимости оформлять новые документы для въезда в европейские страны. Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.
Детали
Как отметил Демченко, унифицированная система контроля на границе ЕС призвана усилить безопасность и будет касаться граждан третьих стран, в том числе и украинцев.
Единая унифицированная система будет контролировать границу и безопасность стран Европы и стран, входящих в Шенгенскую зону. Эту базу данных будут наполнять все пересечения границы гражданами третьих стран. В том числе это касается и граждан Украины, которые будут следовать как на въезд, так и на выезд из стран Европы. Будет собираться информация о паспортных данных – фамилия, имя лица, пересекающего границу, а также отдельные биометрические данные. Все они будут храниться в одной системе для того, чтобы страны Европы могли пользоваться этой информацией и усилить безопасность относительно границы и тех, кто планирует в первую очередь заехать в страны Европы
Однако, по его словам, никаких дополнительных условий или документов для пересечения границы в связи с введением унифицированной системы контроля на границе ЕС не понадобится.
Никаких новых изменений относительно условий или документов, которые необходимо было бы иметь для того, чтобы въехать в страны Европы, это не касается. Это исключительно такая унифицированная база данных
Напомним
Европейский парламент окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Система будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран для повышения безопасности и ускорения пограничного контроля.