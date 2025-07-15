Запуск нової системи контролю на кордонах не вплине на правила в’їзду до ЄС - прикордонники

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Ексклюзив
07:14 • 14935 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
06:35 • 47373 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 56490 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 82752 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 71440 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 53594 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 43092 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 80409 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 72854 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 24788 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
44%
747мм
Популярнi новини
Супутникові знімки показали будівництво рф п’яти секретних ядерних баз15 липня, 00:44 • 33485 перегляди
росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW15 липня, 02:12 • 37367 перегляди
У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф15 липня, 02:31 • 36170 перегляди
Дрони атакували російські міста єлець і воронєж: пошкоджено завод "енергія"05:59 • 12841 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter08:20 • 10247 перегляди
Публікації
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 06:35 • 47381 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 64809 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 80416 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 72860 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 92907 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter08:20 • 10271 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 56499 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 60537 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 56331 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 141753 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Запуск нової системи контролю на кордонах не вплине на правила в’їзду до ЄС - прикордонники

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Євросоюз запроваджує уніфіковану систему контролю за перетином кордону, яка посилить безпеку та стосуватиметься громадян третіх країн, включаючи українців. Нова система збиратиме паспортні та біометричні дані, але не вимагатиме додаткових документів для в'їзду.

Запуск нової системи контролю на кордонах не вплине на правила в’їзду до ЄС - прикордонники

Запровадження Євросоюзом уніфікованої системи контролю за перетином кордону не передбачає необхідність оформлювати нові документи для в’їзду в європейські країни. Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Демченко, уніфікована система контролю на кордоні ЄС покликана посилити безпеку і стосуватиметься громадян третіх країн, зокрема й українців.

Єдина уніфікована система контролюватиме кордон і безпеку країн Європи і країн, які входять до Шенгенської зони. Цю базу даних наповнюватимуть всі перетини кордону громадянами третіх країн. В тому числі це стосується і громадян України, які слідуватимуть як на в’їзд, так і на виїзд з країн Європи. Збиратиметься інформація про паспортні дані – прізвище, ім’я особи, яка перетинає кордон, а також окремі біометричні дані. Всі вони зберігатимуться в одній системі для того, щоб країни Європи могли користуватися цією інформацією і посилити безпеку відносно кордону і тих, хто планує в першу чергу заїхати до країн Європи

- пояснив Демченко.

Однак, за його словами, жодних додаткових умов чи документів для перетину кордону у зв’язку із запровадженням уніфікованої системи контролю на кордоні ЄС не знадобиться.

Ніяких нових змін щодо умов чи документів, які необхідно було б мати для того, щоб в’їхати в країни Європи, це не стосується. Це виключно така уніфікована база даних

- наголосив Демченко.

Нагадаємо

Європейський парламент остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Система реєструватиме біометричні дані громадян третіх країн для підвищення безпеки та прискорення прикордонного контролю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини СвітуНаші за кордоном
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9