Запуск нової системи контролю на кордонах не вплине на правила в’їзду до ЄС - прикордонники

Запровадження Євросоюзом уніфікованої системи контролю за перетином кордону не передбачає необхідність оформлювати нові документи для в’їзду в європейські країни. Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Як зазначив Демченко, уніфікована система контролю на кордоні ЄС покликана посилити безпеку і стосуватиметься громадян третіх країн, зокрема й українців.

Єдина уніфікована система контролюватиме кордон і безпеку країн Європи і країн, які входять до Шенгенської зони. Цю базу даних наповнюватимуть всі перетини кордону громадянами третіх країн. В тому числі це стосується і громадян України, які слідуватимуть як на в’їзд, так і на виїзд з країн Європи. Збиратиметься інформація про паспортні дані – прізвище, ім’я особи, яка перетинає кордон, а також окремі біометричні дані. Всі вони зберігатимуться в одній системі для того, щоб країни Європи могли користуватися цією інформацією і посилити безпеку відносно кордону і тих, хто планує в першу чергу заїхати до країн Європи