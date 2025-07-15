Запуск нової системи контролю на кордонах не вплине на правила в’їзду до ЄС - прикордонники
Київ • УНН
Євросоюз запроваджує уніфіковану систему контролю за перетином кордону, яка посилить безпеку та стосуватиметься громадян третіх країн, включаючи українців. Нова система збиратиме паспортні та біометричні дані, але не вимагатиме додаткових документів для в'їзду.
Запровадження Євросоюзом уніфікованої системи контролю за перетином кордону не передбачає необхідність оформлювати нові документи для в’їзду в європейські країни. Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.
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Як зазначив Демченко, уніфікована система контролю на кордоні ЄС покликана посилити безпеку і стосуватиметься громадян третіх країн, зокрема й українців.
Єдина уніфікована система контролюватиме кордон і безпеку країн Європи і країн, які входять до Шенгенської зони. Цю базу даних наповнюватимуть всі перетини кордону громадянами третіх країн. В тому числі це стосується і громадян України, які слідуватимуть як на в’їзд, так і на виїзд з країн Європи. Збиратиметься інформація про паспортні дані – прізвище, ім’я особи, яка перетинає кордон, а також окремі біометричні дані. Всі вони зберігатимуться в одній системі для того, щоб країни Європи могли користуватися цією інформацією і посилити безпеку відносно кордону і тих, хто планує в першу чергу заїхати до країн Європи
Однак, за його словами, жодних додаткових умов чи документів для перетину кордону у зв’язку із запровадженням уніфікованої системи контролю на кордоні ЄС не знадобиться.
Ніяких нових змін щодо умов чи документів, які необхідно було б мати для того, щоб в’їхати в країни Європи, це не стосується. Це виключно така уніфікована база даних
Нагадаємо
Європейський парламент остаточно схвалив поступове розгортання системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Система реєструватиме біометричні дані громадян третіх країн для підвищення безпеки та прискорення прикордонного контролю.