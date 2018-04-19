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ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли

Киев • УНН

 • 12991 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Европейский Союз рассматривает мирное предложение, предусматривающее, в частности, совместное с США противодействие Китая в сфере торговли в обмен на отмену американских пошлин на продукцию сталелитейной алюминиевой промышленности для стран Еврозоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли

“Европейский союз готовит мирное предложение, которое, как считают европейские официальные лица, направленная на прекращение торговых переговоров с Белым домом и избежать пошлин на сталь и алюминий, которые будут введены через две недели”, — говорится в опубликованном материале.

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По словам источников издания из числа европейских чиновников, эту инициативу можно сравнить с “упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства — неоднозначного торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись ещё при администрации Обамы, однако не были завершены”. ЕС рассчитывает, что указанный план может позволить “прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли”. Работа над ним была начата по предложению Германии, которая особенно опасается “эскалации торговой войны с США”.

Среди предложений, предусмотренных планом, — “объединение сил с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестной торговой практике Китая”. Это, в частности, может предполагать совместные действия против КНР в рамках Всемирной торговой организации, а также “обязательства со стороны власти стран ЕС оказывать больше давления на Пекин”. “Что касается Китая, мы согласны с США о том, что есть проблема, мы не согласны с методами”, — приводит газета слова дипломата одной из стран ЕС.

В число предложений Евросоюза может войти снижения пошлин на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной или фармацевтической продукции. При этом власти ЕС могла бы просить Вашингтон предоставить доступ европейским компаниям к американским госзаказов.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали ввести контрмеры. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС продолжили переговоры для решения торгового спора.

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