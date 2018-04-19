ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли

“Европейский союз готовит мирное предложение, которое, как считают европейские официальные лица, направленная на прекращение торговых переговоров с Белым домом и избежать пошлин на сталь и алюминий, которые будут введены через две недели”, — говорится в опубликованном материале.

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По словам источников издания из числа европейских чиновников, эту инициативу можно сравнить с “упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства — неоднозначного торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись ещё при администрации Обамы, однако не были завершены”. ЕС рассчитывает, что указанный план может позволить “прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли”. Работа над ним была начата по предложению Германии, которая особенно опасается “эскалации торговой войны с США”.

Среди предложений, предусмотренных планом, — “объединение сил с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестной торговой практике Китая”. Это, в частности, может предполагать совместные действия против КНР в рамках Всемирной торговой организации, а также “обязательства со стороны власти стран ЕС оказывать больше давления на Пекин”. “Что касается Китая, мы согласны с США о том, что есть проблема, мы не согласны с методами”, — приводит газета слова дипломата одной из стран ЕС.

В число предложений Евросоюза может войти снижения пошлин на автомобили производства США, комплектующих, промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной или фармацевтической продукции. При этом власти ЕС могла бы просить Вашингтон предоставить доступ европейским компаниям к американским госзаказов.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали ввести контрмеры. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС продолжили переговоры для решения торгового спора.