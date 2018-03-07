Мито на метал: ЄС пригрозив Трампу підвищенням тарифів на бурбон і джинси
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейський Союз пообіцяв збільшити тарифи для американських продуктів, включаючи арахісове масло, апельсиновий сік та бурбон, якщо Президент США Дональд Трамп продовжить запровадження мита на імпорт сталі та алюмінію, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом зазначила, що у разі, якщо тарифи вступлять в силу, то ЄС буде змушенй "вживати заходів для захисту робочих місць європейців".
Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, Мальмстрьом заявила, що ЄС передасть справу до Світової організації торгівлі та координуватиме свої дії з іншими торговельними партнерами, які також виступають проти запропонованих тарифів з США.
Вона повідомила, що Брюссель підготував тимчасовий перелік продуктів США, на які буде поширено підвищення тарифів з боку ЄС, якщо Трамп справді просуватиме податок на імпорт.
Цей список не був оприлюднений, але за даними ЗМІ, тарифи ЄС можуть вартувати 2,83 млрд евро (3,52 млрд дол.).
"У списку є певні марки бурбону та інші предмети, такі як арахісове масло, журавлина, апельсиновий сік", - сказала эврокомісар, додавши, що "дуже скоро" цей список буде оприлюднений.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також заявив, що тарифи можуть торкнутись мотоциклів марки Harley Davidson та джинсів Levi’s.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній.
За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.