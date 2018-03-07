Пошлина на металл: ЕС пригрозил Трампу повышением тарифов на бурбон и джинсы

КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, если Президент США Дональд Трамп продолжит введение пошлины на импорт стали и алюминия, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.