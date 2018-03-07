Пошлина на металл: ЕС пригрозил Трампу повышением тарифов на бурбон и джинсы

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, если Президент США Дональд Трамп продолжит введение пошлины на импорт стали и алюминия, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что в случае, если тарифы вступят в силу, то ЕС будет вынужден "принимать меры для защиты рабочих мест европейцев".

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Мальмстрем заявила, что ЕС передаст дело в ВТО и будет координировать свои действия с другими торговыми партнерами, которые также выступают против предложенных тарифов с США.

Она сообщила, что Брюссель подготовил временный перечень продуктов США, на которые будет распространено повышение тарифов со стороны ЕС, если Трамп действительно будет продвигать налог на импорт.

Этот список не был обнародован, но по данным СМИ, тарифы ЕС могут стоить 2,83 млрд евро (3,52 млрд долл.).

"В списке есть определенные марки бурбона и другие предметы, такие как арахисовое масло, клюква, апельсиновый сок", - сказала эврокомисар, добавив, что "очень скоро" этот список будет обнародован.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что тарифы могут коснуться мотоциклов марки Harley Davidson и джинсов Levi's.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий.

По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

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