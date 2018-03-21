ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та міністр торгівлі Сполучених Штатів Вілбур Росс домовилися про початок перемов щодо введення США тарифів на сталь та алюміній, передає УНН з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
“Ми домовились негайно розпочати процес обговорення з президентом (США) Трампом та адміністрацією Трампа питань торгівлі, що представляють спільний інтерес, включаючи сталь і алюміній, з метою якомога швидше знайти взаємно прийнятний результат”, — йдеться у спільній заяві.
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Нагадаємо, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25% мита на ввезення сталі і 10% — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що низка країн буде звільнена від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія.
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Рішення США критикують в ЄС та Китаї. Зокрема, єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.