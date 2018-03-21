ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлин на металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились о начале переговоров о введении США тарифов на сталь и алюминий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"Мы договорились немедленно начать процесс обсуждения с президентом (США) Трампом и администрацией Трампа вопросов торговли, представляющих общий интерес, включая сталь и алюминий, с целью как можно скорее найти взаимно приемлемый результат", - говорится в заявлении.
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Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на ввоз стали и 10% - на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин - среди них Канада, Мексика и Австралия.
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Решение США критикуют в ЕС и Китае. В частности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и будет искать поддержки со стороны других крупных производителей стали - Канады, Бразилии, Японии и Китая.