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США розробляють нові торговельні заходи проти Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових заходів у торговельній сфері щодо КНР під приводом того, що китайська влада ускладнює роботу американських технологічних компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За відомостями джерел видання, в апараті представника США на торгових переговорах готують документ, в якому наводилися б претензії американської сторони з цього приводу. Звинувачення стосуються того, що китайська влада нібито несправедливим чином обмежує можливості американських технологічних компаній вести справи у КНР. Як зазначає видання, на даний момент ще не вирішено, чи буде документом дано хід.

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Як говориться в публікації, влада США вкрай незадоволені тим, що американські корпорації, які користуються методом віддаленої обробки даних, в тому числі Amazon і Microsoft, за законами КНР для роботи в країні повинні створювати спільні підприємства з китайськими фірмами. При цьому їх партнери в КНР отримують доступ до їх технологіями.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому зі списку було виключено низку країн — Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, Мексика, Республіка Корея і країни ЄС, остаточне рішення по яким повинно бути прийнято до 1 травня.

У свою чергу митна комісія з тарифів китайської Державної ради прийняла рішення ввести підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються в Китай зі Сполучених Штатів.

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