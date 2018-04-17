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США разрабатывают новые торговые меры против Китая

США разрабатывают новые торговые меры против Китая

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых мер в торговой сфере относительно КНР под предлогом того, что китайские власти осложняет работу американских технологических компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором приводились бы претензии американской стороны на этот счет. Обвинения касаются того, что китайские власти якобы несправедливым образом ограничивает возможности американских технологических компаний вести дела в КНР. Как отмечает издание, на данный момент ещё не решено, будет документом дан ход.

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Как говорится в публикации, власти США крайне недовольны тем, что американские корпорации, которые пользуются методом отдаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, по законам КНР для работы в стране должны создавать совместные предприятия с китайскими фирмами. При этом их партнеры в КНР получают доступ к их технологиям.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

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