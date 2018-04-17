США разрабатывают новые торговые меры против Китая

По сведениям источников издания, в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором приводились бы претензии американской стороны на этот счет. Обвинения касаются того, что китайские власти якобы несправедливым образом ограничивает возможности американских технологических компаний вести дела в КНР. Как отмечает издание, на данный момент ещё не решено, будет документом дан ход.

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Как говорится в публикации, власти США крайне недовольны тем, что американские корпорации, которые пользуются методом отдаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, по законам КНР для работы в стране должны создавать совместные предприятия с китайскими фирмами. При этом их партнеры в КНР получают доступ к их технологиям.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.