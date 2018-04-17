Мінфін США стежить за валютною політикою Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство фінансів США стежить за тим, чи займається КНР маніпуляцією курсу юаня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому, яка поширила заяву прес-секретаря Дональда Трампа Сари Сандерс під час поїздки американського лідера до Флориди, інформує УНН.
“Він (Китай — Ред.) у контрольному списку. Це те, за чим міністерство фінансів стежить дуже уважно. Ми продовжуємо спостерігати за цим”, — сказала вона.
Раніше в понеділок сам Трамп у Twitter заявив, що Росія і Китай займаються девальвацією своїх валют, поки США продовжують підвищувати процентні ставки. Господар Білого дому назвав цю ситуацію неприйнятною.
Трамп спочатку неодноразово звинувачував Пекін у маніпуляціях курсом валют, але в квітні 2017 року президент змінив свою позицію після візиту в США голови КНР Сі Цзіньпіна. Мінфін США в п’ятницю в піврічному звіті не став називати будь-кого з великих торгових партнерів Вашингтона валютними маніпуляторами.
Нагадаємо, на офіційній церемонії відкриття Азіатського економічного форуму в Боао (Південний Китай) голова КНР Сі Цзіньпін повідомив, що уряд Китаю не ставить за мету підтримку позитивного торгового балансу і планує збільшити національний імпорт.