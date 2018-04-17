Минфин США следит за валютной политикой Китая

“Он (Китай — Ред.) в контрольном списке. Это то, за чем министерство финансов следит очень внимательно. Мы продолжаем наблюдать за этим”, — сказала она.

Ранее в понедельник сам Трамп в Twitter заявил, что Россия и Китай занимаются девальвацией своих валют, пока США продолжают повышать процентные ставки. Хозяин Белого дома назвал эту ситуацию неприемлемой.

Трамп сначала неоднократно обвинял Пекин в манипуляциях курсом валют, но в апреле 2017 президент изменил свою позицию после визита в США председателя КНР Си Цзиньпина. Минфин США в пятницу в полугодовом отчете не стал называть кого-либо из крупных торговых партнеров Вашингтона валютными манипуляторами.

Напомним, на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что правительство Китая не ставит целью поддержание положительного торгового баланса и планирует увеличить национальный импорт.