The Washington Post: Трамп збирається ввести мита на товари з Китаю на суму 60 млрд доларів США

За даними газети, американському лідерові був представлений план по введенню регулярних зборів в розмірі 30 млрд доларів США на китайські товари, однак Трамп розпорядився збільшити суму митних зборів у два рази. У список входять близько 100 найменувань китайської продукції, для виробництва якої, на думку Вашингтона, Пекін “викрав у американських компаній інформацію, що становить комерційну таємницю”, або змусив передати її “в обмін на доступ до свого ринку”.

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Трамп ще під час своєї передвиборної кампанії неодноразово висловлювався на користь введення спеціальних антидемпінгових мит, тарифів і квот на китайські товари, стверджуючи, що КНР за рахунок дисбалансу у двосторонній торгівлі завдає шкоди США, продаючи продукцію за заниженими цінами. Республіканець також називав Пекін економічним ворогом Вашингтона через маніпулювання курсом національної валюти. У відповідь китайська влада заявляла, що курс юаня не є причиною незбалансованості в торгівлі між США і КНР, і закликали до розвитку взаємовигідного співробітництва.

Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

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Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв’язання торговельної суперечки.