The Washington Post: Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму 60 млрд долларов США

Согласно данным газеты, американскому лидеру был представлен план по введению регулярных сборов в размере 30 млрд долларов США на китайские товары, однако Трамп распорядился увеличить сумму таможенных пошлин в два раза. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин “похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну”, или заставил передать её “в обмен на доступ к своему рынку”.

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Трамп еще во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит ущерб США, продавая продукцию по заниженным ценам. Республиканец также называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты. В ответ китайские власти заявляли, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, и призвали к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.