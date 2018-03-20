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The Washington Post: Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму 60 млрд долларов США

The Washington Post: Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму 60 млрд долларов США

Киев  •  УНН

 • 11472 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов США до пятницы, 23 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Согласно данным газеты, американскому лидеру был представлен план по введению регулярных сборов в размере 30 млрд долларов США на китайские товары, однако Трамп распорядился увеличить сумму таможенных пошлин в два раза. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин “похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну”, или заставил передать её “в обмен на доступ к своему рынку”.

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Трамп еще во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит ущерб США, продавая продукцию по заниженным ценам. Республиканец также называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты. В ответ китайские власти заявляли, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, и призвали к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.

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