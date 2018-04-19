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ЄС може запропонувати США план спільної протидії Китаю в сфері торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Європейський Союз розглядає мирну пропозицію, що передбачає, зокрема, спільну з США протидію Китаю в сфері торгівлі в обмін на скасування американських мит на продукцію сталеливарної алюмінієвої промисловості для країн Єврозони. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

ЄС може запропонувати США план спільної протидії Китаю в сфері торгівлі

“Європейський союз готує мирну пропозицію, яка, як вважають європейські офіційні особи, направлена на припинення торгових переговорів з Білим домом і уникнення мит на сталь і алюміній, які будуть введені через два тижні”, — йдеться в опублікованому матеріалі.

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За словами джерел видання з числа європейських чиновників, цю ініціативу можна порівняти зі “спрощеною версією Трансатлантичної торгово-інвестиційного партнерства — неоднозначного торгової угоди США і ЄС, переговори про який велися ще при адміністрації Обами, проте не були завершені”. ЄС розраховує, що зазначений план може дозволити “припинити конфронтацію з Білим домом у сфері торгівлі”. Робота над ним була розпочата за пропозицією Німеччини, яка особливо побоюється “ескалації торгової війни з США”.

Серед пропозицій, передбачених планом, — “об’єднання сил із США у протидії тому, що обидві сторони вважають недобросовісною торговельною практикою Китаю”. Це, зокрема, може припускати спільні дії проти КНР у рамках Світової організації торгівлі, а також “зобов’язання з боку влади країн ЄС надавати більше тиску на Пекін”. “Що стосується Китаю, ми згодні з США щодо того, що є проблема, ми не згодні з методами”, — наводить газета слова дипломата однієї з країн ЄС.

У число пропозицій Євросоюзу може увійти зниження мит на автомобілі виробництва США, комплектуючих, промислового обладнання, а також сільськогосподарської або фармацевтичної продукції. При цьому влада ЄС могла б просити Вашингтон надати доступ європейським компаніям до американських держзамовлень.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому зі списку було виключено низку країн — Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, Мексика, Республіка Корея і країни ЄС, остаточне рішення по яким повинно бути прийнято до 1 травня.

У свою чергу митна комісія з тарифів китайської Державної ради прийняла рішення ввести підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються в Китай зі Сполучених Штатів.

Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС продовжили переговори задля розв’язання торговельної суперечки.

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