ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров

23 марта, 19:55 • 11683 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 26786 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 23718 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 24282 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 23431 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 16687 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 31001 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41272 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33262 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56110 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 15977 просмотра
Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы23 марта, 21:05 • 10890 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 8316 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo23 марта, 22:13 • 12757 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23:22 • 15734 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 20865 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 25940 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 25931 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 30990 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 36726 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вашингтон
Израиль
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 8468 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 16043 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 14627 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 64351 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 65204 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Дипломатка
Фильм

ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Документ отменяет пошлины на промышленный экспорт Австралии и европейские продукты питания. Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров
Фото: Bloomberg

Европейский Союз и Австралия объявили о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. Документ должен укрепить экономические связи сторон и расширить доступ к рынкам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение предусматривает беспошлинный доступ для всего австралийского промышленного экспорта в ЕС.

Это соглашение является победой для обеих сторон

– заявила она.

Документ также предусматривает отмену австралийских тарифов на ряд европейских товаров, в частности сыр, вино, шоколад и мясные продукты. В то же время устанавливаются квоты на импорт австралийской продукции в ЕС, включая говядину, баранину, сахар и молочные изделия.

Экономическое значение

Ожидается, что соглашение существенно увеличит объемы торговли. В ЕС прогнозируют рост экспорта товаров и услуг в Австралию примерно на треть в течение следующего десятилетия.

По последним данным, общий объем торговли между сторонами уже составляет десятки миллиардов евро ежегодно. Кроме торговой части, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Лидеры ЕС и Австралии подчеркнули, что договоренность направлена на укрепление сотрудничества в условиях глобальной нестабильности и торговой напряженности.

ЕС и Австралия пытаются заключить соглашение о свободной торговле во время визита фон дер Ляйен24.03.26, 02:40 • 3392 просмотра

