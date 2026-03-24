ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров
Киев • УНН
Документ отменяет пошлины на промышленный экспорт Австралии и европейские продукты питания. Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
Европейский Союз и Австралия объявили о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. Документ должен укрепить экономические связи сторон и расширить доступ к рынкам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение предусматривает беспошлинный доступ для всего австралийского промышленного экспорта в ЕС.
Это соглашение является победой для обеих сторон
Документ также предусматривает отмену австралийских тарифов на ряд европейских товаров, в частности сыр, вино, шоколад и мясные продукты. В то же время устанавливаются квоты на импорт австралийской продукции в ЕС, включая говядину, баранину, сахар и молочные изделия.
Экономическое значение
Ожидается, что соглашение существенно увеличит объемы торговли. В ЕС прогнозируют рост экспорта товаров и услуг в Австралию примерно на треть в течение следующего десятилетия.
По последним данным, общий объем торговли между сторонами уже составляет десятки миллиардов евро ежегодно. Кроме торговой части, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
Лидеры ЕС и Австралии подчеркнули, что договоренность направлена на укрепление сотрудничества в условиях глобальной нестабильности и торговой напряженности.
