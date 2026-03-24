ЄС і Австралія уклали угоду про вільну торгівлю після років переговорів

Популярнi новини
Нові нафтові плями на Дністрі та загибель птахів виявили на півночі Молдови23 березня, 21:05 • 13644 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12853 перегляди
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo23 березня, 22:13 • 15414 перегляди
Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг 23 березня, 22:44 • 8548 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23 березня, 23:22 • 19143 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 23203 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 28229 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 27896 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 33481 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 38578 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12868 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17309 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15653 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65359 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66101 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

ЄС і Австралія уклали угоду про вільну торгівлю після років переговорів

Київ • УНН

 • 2792 перегляди

Документ скасовує мита на промисловий експорт Австралії та європейські продукти харчування. Сторони також уклали угоду про безпекову та оборонну співпрацю.

Європейський Союз і Австралія оголосили про завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю. Документ має зміцнити економічні зв’язки сторін і розширити доступ до ринків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, угода передбачає безмитний доступ для всього австралійського промислового експорту до ЄС.

Ця угода є перемогою для обох сторін

– заявила вона.

Документ також передбачає скасування австралійських тарифів на низку європейських товарів, зокрема сир, вино, шоколад і м’ясні продукти. Водночас встановлюються квоти на імпорт австралійської продукції до ЄС, включаючи яловичину, баранину, цукор і молочні вироби.

Економічне значення

Очікується, що угода суттєво збільшить обсяги торгівлі. У ЄС прогнозують зростання експорту товарів і послуг до Австралії приблизно на третину протягом наступного десятиліття.

Станом на останні дані, загальний обсяг торгівлі між сторонами вже становить десятки мільярдів євро щороку. Окрім торговельної частини, сторони підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони.

Лідери ЄС та Австралії наголосили, що домовленість спрямована на зміцнення співпраці в умовах глобальної нестабільності та торговельної напруженості.

ЄС та Австралія намагаються укласти угоду про вільну торгівлю під час візиту фон дер Ляєн24.03.26, 02:40 • 3962 перегляди

Степан Гафтко

