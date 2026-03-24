ЄС і Австралія уклали угоду про вільну торгівлю після років переговорів
Київ • УНН
Документ скасовує мита на промисловий експорт Австралії та європейські продукти харчування. Сторони також уклали угоду про безпекову та оборонну співпрацю.
Європейський Союз і Австралія оголосили про завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю. Документ має зміцнити економічні зв’язки сторін і розширити доступ до ринків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, угода передбачає безмитний доступ для всього австралійського промислового експорту до ЄС.
Ця угода є перемогою для обох сторін
Документ також передбачає скасування австралійських тарифів на низку європейських товарів, зокрема сир, вино, шоколад і м’ясні продукти. Водночас встановлюються квоти на імпорт австралійської продукції до ЄС, включаючи яловичину, баранину, цукор і молочні вироби.
Економічне значення
Очікується, що угода суттєво збільшить обсяги торгівлі. У ЄС прогнозують зростання експорту товарів і послуг до Австралії приблизно на третину протягом наступного десятиліття.
Станом на останні дані, загальний обсяг торгівлі між сторонами вже становить десятки мільярдів євро щороку. Окрім торговельної частини, сторони підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони.
Лідери ЄС та Австралії наголосили, що домовленість спрямована на зміцнення співпраці в умовах глобальної нестабільності та торговельної напруженості.
