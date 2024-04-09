ЕС экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов

Европейский союз отправил в Украину 167 электрогенераторов для экстренной помощи после новых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, пишет УНН.

После серии целенаправленных ракетных ударов и ударов беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре, нанесенных Россией в течение последних недель, энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб. В ответ на этот кризис ЕС оперативно мобилизовал чрезвычайную энергетическую помощь, которая уже направляется в Украину - говорится в заявлении ЕС.

Сообщается, что Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предоставили 157 электрогенераторов различных размеров через Механизм гражданской защиты ЕС. Также ЕС предоставил 10 электрогенераторов большой мощности (1 МВт) из собственных стратегических запасов на сумму 3,57 млн евро. Каждый из этих мощных генераторов мощностью 1 МВт способен обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в чрезвычайных условиях.

"План россии по погружению Украины в темноту не удастся. ЕС работает круглосуточно, чтобы поддержать энергоснабжение в Украине", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

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