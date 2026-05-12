Ермак уверяет, что после 24 февраля "жил" в Офисе Президента и ездил только на фронт и в командировки

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Андрей Ермак заявил, что с начала войны постоянно жил в Офисе Президента. Экс-главу ОП подозревают в отмывании 460 млн грн на элитном строительстве.

Ермак уверяет, что после 24 февраля "жил" в Офисе Президента и ездил только на фронт и в командировки

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после заседания ВАКС заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии практически постоянно находился в Офисе Президента и выезжал только на фронт или в зарубежные командировки, передает корреспондент УНН.

С 24 февраля я практически постоянно находился и жил в Офисе. Единственное, куда я выезжал – это фронт, куда я ездил с президентом, а также командировки. Вы помните, какая тогда была поддержка в Соединенных Штатах и в других странах 

– заявил Ермак.

По его словам, это был его "сознательный выбор", как и выбор миллионов украинцев.

Я думаю, что именно благодаря этому мы сегодня имеем ту ситуацию и точно не дадим врагу никогда забрать у нас нашу независимость 

– сказал бывший глава ОП.

Ермак также выразил надежду на скорое достижение мира.

Очень надеюсь, что справедливый устойчивый мир очень скоро наступит, потому что наша сторона очень к этому стремится 

– заявил экс-руководитель ОП.

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

Контекст

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.

Андрей Тимощенков

Андрій Єрмак