Ермак прибыл в суд, есть ли у него средства на залог — не говорит

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого подозревают в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, прибыл в ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн, но Ермак на вопрос, есть ли у него такие средства, промолчал, передает корреспондент УНН из зала суда.

Детали

Перед началом заседания Ермак заявил, что ожидает "справедливого и честного правосудия".

"Давайте все комментарии после заседания. Спасибо", - сказал Ермак.

Отвечая на вопрос, имеет ли он средства на внесение залога, который просит САП, Ермак промолчал.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 млн грн.

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

Контекст

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.