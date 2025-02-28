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Ермак после встречи в Белом доме: «Украина - это не просто точка на карте»

Киев • УНН

 • 31157 просмотра

Руководитель ОП Ермак заявил, что Украина - это Минас-Тирит, который защищает мир от зла. Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме завершилась досрочно из-за спора о гарантиях безопасности.

Ермак после встречи в Белом доме: «Украина - это не просто точка на карте»

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после встречи в Белом доме заявил, что Украина - это не просто точка на карте, это Минас-Тирит, который держит мир от зла, передает УНН.

Детали

«Безопасность - это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка», - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина - это не просто точка на карте, а Минас-Тирит (это город-крепость из фэнтези «Властелин колец» - ред.), которая держит мир от зла.

«Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку. Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием», - добавил Ермак.

Напомним,

Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США «почувствуют» войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.

После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме.

Павел Башинский

Павел Башинский

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