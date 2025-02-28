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Єрмак після зустрічі у Білому домі: "Україна – це не просто точка на карті"

Київ • УНН

 • 31157 перегляди

Керівник ОП Єрмак заявив, що Україна - це Мінас-Тіріт, який захищає світ від зла. Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі завершилася достроково через суперечку щодо гарантій безпеки.

Єрмак після зустрічі у Білому домі: "Україна – це не просто точка на карті"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі у Білому домі заявив, що Україна – це не просто точка на карті, це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла, передає УНН.

Деталі

"Безпека – це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар. Президент бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна – це не просто точка на карті, а Мінас-Тіріт (це місто-фортеця з фентезі "Володар перснів" - ред.), яка тримає світ від зла.

"Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом", - додав Єрмак.

Нагадаємо

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.

Після суперечки вже низка лідерів висловили слова підтримки Президентові Україні, зокрема лідери Франції та Польщі.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Білий дім
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Франція
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