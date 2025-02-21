Ермак созвонился с советником президента США Волцом: говорили о сближении позиций
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Волцом. Стороны обсудили двусторонние отношения и важность визита спецпредставителя Келлога в Украину.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 21 февраля, провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолцом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.
Детали
По словам Ермака, они обменялись мнениями относительно сближения позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Ермак отметил важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и россии Кита Келлога в Украину.
"Подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами и выразил благодарность за поддержку, которую американский народ оказывает Украине в этот важный период", - написал руководитель ОП.
Напомним
Представитель США на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп настроен "очень быстро" двигаться по "переговорам относительно потенциального мирного соглашения в Украине, и что будут переговоры о территории и гарантиях безопасности".
Ермак провел встречу с новым спецпредставителем США Келлогом: что обсуждали19.02.25, 17:26 • 26064 просмотра