Ермак созвонился с советником президента США Волцом: говорили о сближении позиций

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 21 февраля, провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолцом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует УНН.

Детали

По словам Ермака, они обменялись мнениями относительно сближения позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Ермак отметил важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и россии Кита Келлога в Украину.

"Подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами и выразил благодарность за поддержку, которую американский народ оказывает Украине в этот важный период", - написал руководитель ОП.

Напомним

Представитель США на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп настроен "очень быстро" двигаться по "переговорам относительно потенциального мирного соглашения в Украине, и что будут переговоры о территории и гарантиях безопасности".

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