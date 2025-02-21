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Єрмак зідзвонився із радником президента США Волцом: говорили про зближення позицій

Єрмак зідзвонився із радником президента США Волцом: говорили про зближення позицій

Київ • УНН

 • 23011 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Волцом. Сторони обговорили двосторонні відносини та важливість візиту спецпредставника Келлога до України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п'ятницю, 21 лютого, провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Деталі

За словами Єрмака, вони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки. У цьому контексті Єрмак відзначив важливість візиту спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлога до України.

"Наголосив на важливості збереження двосторонньої співпраці та підтримання високого рівня взаємовідносин між Україною та Сполученими Штатами і висловив вдячність за підтримку, яку американський народ надає Україні в цей важливий період", - написав керівник ОП.

Нагадаємо

Представник США на американсько-російських переговорах у Саудівській Аравії, радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований "дуже швидко" рухатися щодо "переговорів стосовно потенційної мирної угоди в Україні, і що будуть переговори про територію та гарантії безпеки".

Єрмак провів зустріч з новим спецпредставником США Келлогом: що обговорювали19.02.25, 17:26 • 27156 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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