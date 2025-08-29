Ермак и спецпосланник Трампа Уиткофф сегодня должны встретиться в США - Президент

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сегодня, 29 августа, встретится в США со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы проговорить то, о чем Президент Украины Владимир Зеленский договаривался с Трампом. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Руководитель Офиса будет встречаться с Уиткоффом, как мы договорились с президентом Трампом. Уиткофф, Рубио, и подключается Джей Ди Вэнс. Так мы с ним договаривались, так с нашей стороны Ермак, Умеров, и подключается Кислица. Сегодня они встретятся с Уиткоффом. Я думаю, встретятся сегодня Уиткофф и Ермак, и они проговорят именно то, о чем мы договорились с Трампом: где мы в этой координации по подготовке наших встреч