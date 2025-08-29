$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржe
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржe
Эксклюзив
12:17 • 8886 просмотра
Ермак и спецпосланник Трампа Уиткофф сегодня должны встретиться в США - Президент

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, 29 августа встретится в США со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента Дональда Трампа. Встреча будет касаться договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Трампом.

Ермак и спецпосланник Трампа Уиткофф сегодня должны встретиться в США - Президент

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сегодня, 29 августа, встретится в США со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы проговорить то, о чем Президент Украины Владимир Зеленский договаривался с Трампом. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Руководитель Офиса будет встречаться с Уиткоффом, как мы договорились с президентом Трампом. Уиткофф, Рубио, и подключается Джей Ди Вэнс. Так мы с ним договаривались, так с нашей стороны Ермак, Умеров, и подключается Кислица. Сегодня они встретятся с Уиткоффом. Я думаю, встретятся сегодня Уиткофф и Ермак, и они проговорят именно то, о чем мы договорились с Трампом: где мы в этой координации по подготовке наших встреч

- сказал Зеленский.

Дополнение

Издание Bloomberg сообщало, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США, в то время как союзники обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в пятницу, 29 августа, будут говорить с командой президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины.

Павел Башинский

