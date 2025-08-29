Єрмак та спецпосланець Трампа Віткофф сьогодні мають зустрітися у США - Президент

$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
12:17 • 8396 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
08:48 • 13313 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 30410 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28963 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 44127 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66482 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 62598 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 147497 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 72616 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
12:17 • 8374 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Урсула фон дер Ляєн
Олександр Сирський
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

Єрмак та спецпосланець Трампа Віткофф сьогодні мають зустрітися у США - Президент

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, 29 серпня зустрінеться у США зі Стівом Віткоффом, спеціальним посланцем президента Дональда Трампа. Зустріч стосуватиметься домовленостей, досягнутих між президентами Зеленським і Трампом.

Єрмак та спецпосланець Трампа Віткофф сьогодні мають зустрітися у США - Президент

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні, 29 серпня, зустрінеться у США із спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, щоб проговорити те, про що Президент України Володимир Зеленський домовлявся із Трампом. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Керівник Офісу буде зустрічатися з Віткоффом, як ми домовилися з президентом Трампом. Віткофф, Рубіо, і підключається Джей Ді Венс. Так ми з ним домовлялися, так з нашого боку Єрмак, Умєров, і підключається Кислиця. Сьогодні вони зустрінуться з Віткоффом. Я думаю, зустрінуться сьогодні Віткофф і Єрмак, і вони проговорять саме те, про що ми домовилися з Трампом: де ми в цій координації щодо підготовки наших зустрічей

- сказав Зеленський.

Доповнення

Видання Bloomberg повідомляло, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією в США, у той час, як союзники обговорюють можливі гарантії безпеки для України.

Згодом Зеленський підтвердив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України.

Павло Башинський

Рустем Умєров
Джей Ді Венс
Bloomberg
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна