Єрмак та спецпосланець Трампа Віткофф сьогодні мають зустрітися у США - Президент

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні, 29 серпня, зустрінеться у США із спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, щоб проговорити те, про що Президент України Володимир Зеленський домовлявся із Трампом. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Керівник Офісу буде зустрічатися з Віткоффом, як ми домовилися з президентом Трампом. Віткофф, Рубіо, і підключається Джей Ді Венс. Так ми з ним домовлялися, так з нашого боку Єрмак, Умєров, і підключається Кислиця. Сьогодні вони зустрінуться з Віткоффом. Я думаю, зустрінуться сьогодні Віткофф і Єрмак, і вони проговорять саме те, про що ми домовилися з Трампом: де ми в цій координації щодо підготовки наших зустрічей