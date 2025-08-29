Єрмак та спецпосланець Трампа Віткофф сьогодні мають зустрітися у США - Президент
Київ • УНН
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, 29 серпня зустрінеться у США зі Стівом Віткоффом, спеціальним посланцем президента Дональда Трампа. Зустріч стосуватиметься домовленостей, досягнутих між президентами Зеленським і Трампом.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні, 29 серпня, зустрінеться у США із спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, щоб проговорити те, про що Президент України Володимир Зеленський домовлявся із Трампом. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.
Керівник Офісу буде зустрічатися з Віткоффом, як ми домовилися з президентом Трампом. Віткофф, Рубіо, і підключається Джей Ді Венс. Так ми з ним домовлялися, так з нашого боку Єрмак, Умєров, і підключається Кислиця. Сьогодні вони зустрінуться з Віткоффом. Я думаю, зустрінуться сьогодні Віткофф і Єрмак, і вони проговорять саме те, про що ми домовилися з Трампом: де ми в цій координації щодо підготовки наших зустрічей
Доповнення
Видання Bloomberg повідомляло, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією в США, у той час, як союзники обговорюють можливі гарантії безпеки для України.
Згодом Зеленський підтвердив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у п’ятницю, 29 серпня, говоритимуть із командою президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки для України.