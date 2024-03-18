еОселя: за 2 месяца украинцы взяли 1821 кредит на сумму около 3 млрд гривен на приобретение дома

По программе еОселя, украинцы взяли более 1800 кредитов на квартиры и 21 кредит на частный дом. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 3 миллиарда гривен.

Об этом заявила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун, пишет УНН.

С начала этого года украинцы взяли кредиты по программе еОселя на 3 млрд грн. Более 1800 украинских семей приобретут квартиры, 21 семья - частные дома. Почти 1 000 из этих ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 174 кредита - педагоги и ученые, 140 - медики. Напомню, что представители этих профессий могут взять кредит по программе под 3%. В то же время ипотека доступна и для других граждан, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий, - они могут взять кредит под 7%. В этом году такой возможностью воспользовались уже более 500 человек - говорит Надежда Бегун.

На прошлой неделе украинцы воспользовались программой "еОселя", получив 214 кредитов на общую сумму 356 миллионов гривен: кредиты под 3% получили 122 военнослужащих и силовики, 18 педагогов, 10 медиков и 7 ученых; кредиты под 7% получили 48 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 5 ветеранов.

Большинство кредитов были взяты для приобретения жилья на вторичном рынке (171 кредит), а также для покупки у застройщика (37). Дополнительно, 6 украинцев использовали кредиты на покупку квартир в доме, который еще строится. Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области - 55; города Киева - 41; Одесской области - 16; Львовской области - 13; Ровенской области - 10.

Напомним,

С момента запуска программы "Доступное жилье" 7 800 украинских семей получили кредиты на общую сумму 12 миллиардов гривен на приобретение жилья, из которых 204 кредита было выдано на прошлой неделе.