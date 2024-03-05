єОселя: 7800 українських родин взяли кредити під час війни, 204 з них – за останній тиждень
Київ • УНН
З моменту запуску програми "Доступне житло" 7 800 українських родин отримали кредити на загальну суму 12 мільярдів гривень на придбання житла, з яких 204 кредити було видано минулого тижня.
З початку дії програми "єОселя" 7 800 українських сімей отримали кредити для придбання житла на загальну суму 12 млрд грн. При цьому за тиждень видано 204 кредити, найбільше – у Київській області. Про це повідомляє Міністерство економіки, передає УНН.
Деталі
За програмою "єОселя" 7 800 українських сімей отримали кредити на загальну суму 12 млрд грн для придбання житла. 20% з них використали умови масової іпотеки зі ставкою 7%.
Дедалі більше людей беруть кредити для купівлі житла від забудовника, або квартир в будинках, які зводяться, тобто на первинному ринку. Лише за минулий тиждень чверть кредитів були видані саме на придбання таких квартир. І це дуже хороша тенденція, адже таким чином через видачу доступних іпотечних кредитів ми не лише допомагаємо громадянам придбати житло, а й стимулюємо розвиток житлового будівництва і суміжних галузей, що сприяє активізації економіки
За минулий тиждень українці отримали за програмою єОселя 204 кредити на 351 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 15 педагогів, 14 медиків та 2 науковці;
- кредити під 7% отримали 47 українців без власного житла, 5 ВПО та 6 ветеранів.
У більшості випадків кредити були взяті для придбання житла на вторинному ринку (150 кредитів), однак 45 українців взяли кредити на купівлю квартир у забудовника, а 9 осіб - на придбання квартир у будинку, який ще зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів отримали мешканці:
- Київської області - 48;
- міста Києва - 46;
- Одеської області - 16;
- Львівської, Полтавської, Рівненської областей - по 11.
Нагадаємо
Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії по житловим сертифікатам. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"єОселя" розширюється: відсьогодні можна купувати за програмою приватні будинки і таунхауси30.01.24, 14:20 • 23454 перегляди