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єОселя: 7800 українських родин взяли кредити під час війни, 204 з них – за останній тиждень

Київ • УНН

 • 28638 перегляди

З моменту запуску програми "Доступне житло" 7 800 українських родин отримали кредити на загальну суму 12 мільярдів гривень на придбання житла, з яких 204 кредити було видано минулого тижня.

єОселя: 7800 українських родин взяли кредити під час війни, 204 з них – за останній тиждень

З початку дії програми "єОселя" 7 800 українських сімей отримали кредити для придбання житла на загальну суму 12 млрд грн. При цьому за тиждень видано 204 кредити, найбільше – у Київській області. Про це повідомляє Міністерство економіки, передає УНН.

Деталі

За програмою "єОселя" 7 800 українських сімей отримали кредити на загальну суму 12 млрд грн для придбання житла. 20% з них використали умови масової іпотеки зі ставкою 7%.

Дедалі більше людей беруть кредити для купівлі житла від забудовника, або квартир в будинках, які зводяться, тобто на первинному ринку. Лише за минулий тиждень чверть кредитів були видані саме на придбання таких квартир. І це дуже хороша тенденція, адже таким чином через видачу доступних іпотечних кредитів ми не лише допомагаємо громадянам придбати житло, а й стимулюємо розвиток житлового будівництва і суміжних галузей, що сприяє активізації економіки

- зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За минулий тиждень українці отримали за програмою єОселя 204 кредити на 351 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 15 педагогів, 14  медиків та 2 науковці;
  • кредити під 7% отримали 47 українців без власного житла, 5 ВПО та 6 ветеранів.

У більшості випадків кредити були взяті для придбання житла на вторинному ринку (150 кредитів), однак 45 українців взяли кредити на купівлю квартир у забудовника, а 9 осіб - на придбання квартир у будинку, який ще зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів отримали мешканці:

  • Київської області - 48;
  • міста Києва - 46;
  • Одеської області - 16;
  • Львівської, Полтавської, Рівненської областей - по 11.

Нагадаємо

Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії по житловим сертифікатам. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"єОселя" розширюється: відсьогодні можна купувати за програмою приватні будинки і таунхауси30.01.24, 14:20 • 23454 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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