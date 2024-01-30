"єОселя" розширюється: відсьогодні можна купувати за програмою приватні будинки і таунхауси
Київ • УНН
Починаючи з 30 січня, приватні будинки та таунхауси можна придбати за програмою доступного житла в Україні. Максимальна площа становить 62,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Будинки повинні бути віком до 10 років у великих містах або до 3 років в інших населених пунктах, щоб відповідати критеріям програми.
Відсьогодні, з 30 січня, за державною програмою "єОселя" можна купувати приватні будинки і таунхауси, повідомили у вівторок у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
"Вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя", завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси", - ідеться у повідомленні.
Вимоги щодо дати введення в експлуатацію будинків, як повідомляється, такі ж, як і для квартир:
- представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам - під 7% – доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах;
- ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7%, – доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.
Окрім того, як вказано, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.
Умови щодо площі:
Нормативна площа житлового будинку, для придбання якого надається кредит, має становити для сім’ї з однієї особи (одинока особа) не більш як 62,5 кв. метра. На кожного наступного члена сім’ї — додатково 21 кв. метр, вказують у міністерстві.
"Аби отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою "єОселя", необхідно подати заяву в застосунку "Дія", - нагадують у Мінекономіки.
Як зазначається, при купівлі житлових будинків виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.
Після опрацювання заяви учасник програми має отримати сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.
Доповнення
Всього програмою іпотечного кредитування "єОселя" скористались 6 916 родин від її старту.