"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы
Киев • УНН
Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.
С сегодняшнего дня, с 30 января, по государственной программе "єОселя" можно покупать частные дома и таунхаусы, сообщили во вторник в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
"Вступили в силу изменения в условия получения льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя", благодаря чему заемщики уже могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы", - говорится в сообщении.
Требования к дате ввода в эксплуатацию домов, как сообщается, такие же, как и для квартир:
- представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые), которые могут взять кредит под 3%, и ветеранам - под 7% - доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населенных пунктах;
- ВПЛ и другим украинцам, которые могут взять кредит под 7%, - доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.
Кроме того, как указано, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков.
Условия по площади:
Нормативная площадь жилого дома, для приобретения которого предоставляется кредит, должна составлять для семьи из одного человека (одинокий человек) не более 62,5 кв. метра. На каждого следующего члена семьи - дополнительно 21 кв. метр, указывают в министерстве.
"Чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье по программе "єОселя", необходимо подать заявление в приложении "Дія", - напоминают в Минэкономики.
Как отмечается, при покупке жилых домов исключением будут дачные и садовые дома, или дома, построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.
После обработки заявления участник программы должен получить уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении о выдаче кредита.
Дополнение
Всего программой ипотечного кредитования "єОселя" воспользовались 6 916 семей от ее старта.
"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы
Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.
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