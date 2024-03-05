еОселя: 7800 украинских семей взяли кредиты во время войны, 204 из них - за последнюю неделю

С начала действия программы "еОселя" 7 800 украинских семей получили кредиты для приобретения жилья на общую сумму 12 млрд грн. При этом за неделю выдано 204 кредита, больше всего - в Киевской области. Об этом сообщает Министерство экономики, передает УНН.

Детали

По программе "еОселя" 7 800 украинских семей получили кредиты на общую сумму 12 млрд грн для приобретения жилья. 20% из них использовали условия массовой ипотеки со ставкой 7%.

Все больше людей берут кредиты для покупки жилья от застройщика, или квартир в домах, которые возводятся, то есть на первичном рынке. Только за прошедшую неделю четверть кредитов были выданы именно на приобретение таких квартир. И это очень хорошая тенденция, ведь таким образом через выдачу доступных ипотечных кредитов мы не только помогаем гражданам приобрести жилье, но и стимулируем развитие жилищного строительства и смежных отраслей, что способствует активизации экономики - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

За прошедшую неделю украинцы получили по программе еОселя 204 кредита на 351 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 115 военнослужащих и силовиков, 15 педагогов, 14 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 47 украинцев без собственного жилья, 5 ВПЛ и 6 ветеранов.

В большинстве случаев кредиты были взяты для приобретения жилья на вторичном рынке (150 кредитов), однако 45 украинцев взяли кредиты на покупку квартир у застройщика, а 9 человек - на приобретение квартир в доме, который еще возводится.

Больше всего ипотечных кредитов получили жители:

Киевской области - 48;

города Киева - 46;

Одесской области - 16;

Львовской, Полтавской, Ровенской областей - по 11.

Напомним,

Более 800 украинских семей уже приобрели новые дома на замену утраченных из-за агрессии России по жилищным сертификатам. Об этом рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы