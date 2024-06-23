Йеменские хуситы провели совместную военную операцию с боевой группировкой "Исламское сопротивление в Ираке", атакуя 4 корабля в Израиле беспилотниками. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня утром йеменские хуситы заявили о совместной военной операции с боевой группировкой "Исламское сопротивление в Ираке", направленной на четыре корабля в северном порту Хайфы в Израиле.

В телевизионном заявлении было сообщено, что атака беспилотниками касалась двух танкеров с цементом и двух грузовых судов, которые, по его словам, принадлежали компаниям, "нарушившим запрет на заход в порты оккупированной Палестины".

Дальнейшие подробности об ущербе и последствиях этого военного действия еще не поступили. Израильские власти пока не комментируют эту ситуацию.

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