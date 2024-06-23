Єменські хусити та іракські бойовики спільно атакували 4 судна в Ізраїлі за допомогою безпілотників
Київ • УНН
Єменські хусити і іракське угруповання бойовиків завдали спільного удару безпілотником по 4 кораблям в ізраїльському порту Хайфа.
Єменські хусити здійснили спільну військову операцію з бойовим угрупованням "Ісламський спротив в Іраку", атакуючи 4 кораблі в Ізраїлі безпілотниками. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Сьогодні вранці Єменські хусити заявили про спільну військову операцію з бойовим угрупованням "Ісламський спротив в Іраку", спрямовану на чотири кораблі у північному порту Хайфи в Ізраїлі.
У телевізійній заяві було повідомлено, що атака безпілотниками стосувалася двох танкерів з цементом і двох вантажних суден, які, за його словами, належали компаніям, що "порушили заборону на захід у порти окупованої Палестини".
Подальші подробиці щодо збитків та наслідків цієї військової дії ще не надійшли. Ізраїльські влади наразі не коментують цю ситуацію.
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