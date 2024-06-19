Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі
Київ • УНН
Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі — ЗМІ
У Червоному морі, ймовірно, затонуло друге судно внаслідок атаки єменських хуситів — суховантаж Tutor, яке угруповання атакувало 12 червня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Як пише агенція, у повідомленні Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) зазначається, що на останньому зареєстрованому місці перебування судна були виявлені уламки та залишки нафтопродуктів.
Один член екіпажу, який, як вважають, перебував у машинному відділенні Tutor під час атаки, залишається зниклим безвісти, зазначає Reuters.
12 червня повідомлялося, хусити атакували судно Tutor, яке належить та експлуатуються Грецією та в момент атаки йшло під ліберійським прапором. Удар спричинив сильне затоплення та пошкодження машинного відділення.
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