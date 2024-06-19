В Красном море, вероятно, затонуло второе судно в результате атаки йеменских хуситов - сухогруз Tutor, которое группировка атаковала 12 июня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет агентство, в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) отмечается, что на последнем зарегистрированном месте пребывания судна были обнаружены обломки и остатки нефтепродуктов.

Один член экипажа, который, как полагают, находился в машинном отделении Tutor во время атаки, остается пропавшим без вести, отмечает Reuters.

12 июня сообщалось, хуситы атаковали судно Tutor, которое принадлежит и эксплуатируются Грецией и в момент атаки шло под либерийским флагом. Удар вызвал сильное затопление и повреждение машинного отделения.

Нападения хуситов на корабли в Красном море приводят к резкому росту расходов судоходных компаний