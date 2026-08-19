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Единого в Украине производителя уранового концентрата "ВостГОК" готовят к объединению с "Энергоатомом" - ВР приняла решение

Киев • УНН

 • 3214 просмотра

Депутаты поддержали преобразование уранового комбината в акционерное общество со 100% государственной собственностью. «Энергоатом» предоставит 555 млн грн помощи.

Единого в Украине производителя уранового концентрата "ВостГОК" готовят к объединению с "Энергоатомом" - ВР приняла решение

Верховная рада 19 августа приняла во втором чтении и в целом законопроект №15122 о корпоратизации государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об этом сообщает УНН.

Решение поддержал 271 народный депутат. Закон должен создать условия для финансового оздоровления стратегического предприятия и его последующего присоединения к НАЭК "Энергоатом".

Детали

"ВостГОК" — единственное в Украине предприятие, осуществляющее добычу урановой руды и производство уранового концентрата. После завершения реформы правительство планирует сформировать вертикально интегрированную государственную структуру, которая будет охватывать весь цикл атомной энергетики: от добычи сырья до производства электроэнергии на АЭС.

Что предусматривает корпоратизация "ВостГОКа"

В соответствии с принятым законом государственное предприятие "ВостГОК" должны преобразовать в акционерное общество. При этом 100% акций нового общества останутся в собственности государства. То есть корпоратизация не означает приватизацию комбината или его продажу частным инвесторам.

Документ определяет механизм формирования уставного капитала будущего акционерного общества, передачи ему государственного имущества и земельных участков, а также особенности функционирования предприятия в переходный период. А изменение организационно-правовой формы должно позволить в дальнейшем провести реорганизацию предприятия и интегрировать его в структуру НАЭК "Энергоатом".

В то же время само принятие закона Верховной Радой еще не означает, что предприятие автоматически присоединят к атомной компании. Сначала необходимо завершить процедуру корпоратизации, после чего могут быть реализованы следующие этапы реорганизации.

Зачем "ВостГОК" присоединять к "Энергоатому"

Правительство рассматривает объединение двух предприятий как возможность создать в Украине вертикально интегрированный атомно-энергетический холдинг. Он будет контролировать цепочку от добычи урановой руды и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии на украинских атомных электростанциях. Речь идет о концентрации значительной части атомного производственного цикла в рамках одной государственной структуры.

Это должно усилить энергетическую независимость Украины и обеспечить более стабильную связь между добычей отечественного уранового сырья и потребностями украинской атомной генерации.

Почему "ВостГОК" — стратегическое предприятие в Украине

Как отмечалось выше, "Восточный горно-обогатительный комбинат" — единственное в Украине предприятие, занимающееся промышленной добычей урановой руды и производством концентрата природного урана. По данным Министерства энергетики, оно обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в урановом сырье.

В пользовании предприятия находятся, в частности, Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

При этом урановый концентрат — лишь один из начальных элементов ядерного топливного цикла. Для дальнейшего использования на АЭС сырье должно пройти дополнительные этапы переработки и изготовления ядерного топлива.

Почему предприятие решили реформировать

Одна из главных причин реформирования "ВостГОКа" — сложное финансовое положение предприятия. Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что кредиторская задолженность комбината составляет около 9,8 млрд грн. В то же время балансовая стоимость его активов оценивалась примерно в 3,6 млрд грн.

В частности, около 3,3 млрд грн "ВостГОК" задолжал "Энергоатому", еще около 400 млн грн составляла задолженность перед государственным бюджетом.

В Минэнерго и ранее называли состояние предприятия критическим и подчеркивали необходимость его финансового оздоровления.

Проблемой остается и недостаточный уровень производства уранового концентрата.

По данным, которые ранее приводили в Министерстве энергетики, предприятие производило около 25 тонн уранового концентрата в месяц. В то же время для выхода на безубыточную работу необходимо производить примерно 50 тонн в месяц.

Правительство планирует постепенно наращивать объемы производства. Среди поставленных целей ранее назывался выход примерно на 45 тонн концентрата в месяц.

"Энергоатом", как ожидается, предоставит более полумиллиарда гривен помощи "Восточному ГОКу"

Чтобы стабилизировать работу предприятия, правительство согласовало предоставление "Восточному ГОКу" 555 млн грн возвратной финансовой помощи от НАЭК "Энергоатом" до конца 2027 года.

Средства планируют направить на модернизацию производства, закупку горного оборудования, проходку новых горизонтов, реконструкцию шахтной инфраструктуры, подъёмных установок и систем вентиляции. Также предусмотрены проектирование и строительство новой установки по производству серной кислоты мощностью около 85 тыс. тонн в год.

Модернизация должна позволить комбинату увеличить добычу и производство уранового концентрата, а также постепенно улучшить финансовые показатели.

В законопроект добавили нормы об энергетическом строительстве

При подготовке законопроекта ко второму чтению его содержание стало шире, чем только вопрос корпоратизации "Восточного ГОКа". В документ также включили положения о строительстве объектов децентрализованной энергетики в условиях военного положения, использовании земельных участков для таких объектов и условиях их подключения к электрическим сетям.

Отдельные редакции этих норм вызвали критику экологических организаций, которые заявляли о возможных рисках упрощённого строительства на ценных природных территориях. В ходе доработки документа профильный парламентский комитет сообщал о внесении дополнительных предохранителей для лесных, водных, горных и других особо ценных земель.

Что дальше

После принятия Верховной Радой документ должен пройти предусмотренную законодательством процедуру оформления и подписания.

После вступления закона в силу должна начаться практическая корпоратизация "Восточного ГОКа".

Следующим заявленным шагом правительства станет присоединение акционерного общества к НАЭК "Энергоатом". Если этот план будет реализован, государство объединит в одной структуре добычу украинского урана и атомную генерацию, пытаясь одновременно спасти финансово проблемный "Восточный ГОК" и усилить собственную сырьевую базу для атомной энергетики.

Напомним

В июле 2026 года Кабмин одобрил предоставление "Восточному ГОКу" возвратной финансовой помощи в размере 555 млн грн до конца 2027 года. Средства направят на увеличение добычи урановой руды и производства концентрата.

Александра Василенко

Экономика
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