Єдиного в Україні виробника уранового концентрату "СхідГЗК" готують до об’єднання з Енергоатомом - ВР ухвалила рішення

Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15122 про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляє УНН.

Рішення підтримав 271 народний депутат. Закон має створити умови для фінансового оздоровлення стратегічного підприємства та його подальшого приєднання до НАЕК "Енергоатом".

Деталі

"СхідГЗК" — єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток уранової руди та виробництво уранового концентрату. Після завершення реформи уряд планує сформувати вертикально інтегровану державну структуру, яка охоплюватиме весь цикл атомної енергетики: від видобутку сировини до виробництва електроенергії на АЕС.

Що передбачає корпоратизація "СхідГЗК"

Відповідно до ухваленого закону, державне підприємство "СхідГЗК" мають перетворити на акціонерне товариство. При цьому 100% акцій нового товариства залишатимуться у власності держави. Тобто корпоратизація не означає приватизацію комбінату або продаж його приватним інвесторам.

Документ визначає механізм формування статутного капіталу майбутнього акціонерного товариства, передачі йому державного майна та земельних ділянок, а також особливості функціонування підприємства під час перехідного періоду. А зміна організаційно-правової форми має дозволити надалі провести реорганізацію підприємства та інтегрувати його до структури НАЕК "Енергоатом".

Водночас саме ухвалення закону Верховною Радою ще не означає, що підприємство автоматично приєднають до атомної компанії. Спочатку необхідно завершити процедуру корпоратизації, після чого можуть бути реалізовані наступні етапи реорганізації.

Навіщо "СхідГЗК" приєднувати до "Енергоатому"

Уряд розглядає об'єднання двох підприємств як можливість створити в Україні вертикально інтегрований атомно-енергетичний холдинг. Він контролюватиме ланцюг від видобутку уранової руди та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії на українських атомних електростанціях. Йдеться про концентрацію значної частини атомного виробничого циклу в межах однієї державної структури.

Це має посилити енергетичну незалежність України та забезпечити стабільніший зв'язок між видобутком вітчизняної уранової сировини і потребами української атомної генерації.

Чому "СхідГЗК" — стратегічне підприємство в Україні

Як зазначалося вище, "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" — єдине в Україні підприємство, яке займається промисловим видобутком уранової руди та виробництвом концентрату природного урану. За даними Міністерства енергетики, воно забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій в урановій сировині.

У користуванні підприємства перебувають, зокрема, Центральне, Мічурінське, Новокостянтинівське та Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

При цьому урановий концентрат — лише один із початкових елементів ядерного паливного циклу. Для подальшого використання на АЕС сировина має пройти додаткові етапи переробки та виготовлення ядерного палива.

Чому підприємство вирішили реформувати

Одна з головних причин реформування "СхідГЗК" — складне фінансове становище підприємства. Раніше у Міністерстві енергетики повідомляли, що кредиторська заборгованість комбінату становить близько 9,8 млрд грн. Водночас балансова вартість його активів оцінювалася приблизно у 3,6 млрд грн.

Зокрема, близько 3,3 млрд грн "СхідГЗК" заборгував "Енергоатому", ще близько 400 млн грн становила заборгованість перед державним бюджетом.

У Міненерго й раніше називали стан підприємства критичним та наголошували на необхідності його фінансового оздоровлення.

Проблемою залишається і недостатній рівень виробництва уранового концентрату.

За даними, які раніше наводили у Міністерстві енергетики, підприємство виробляло близько 25 тонн уранового концентрату на місяць. Водночас для виходу на беззбиткову роботу необхідно виробляти приблизно 50 тонн на місяць.

Уряд планує поступово нарощувати обсяги виробництва. Серед поставлених цілей раніше називався вихід приблизно на 45 тонн концентрату на місяць.

"Енергоатом", як очікується, надасть понад пів мільярда гривень допомоги "СхідГЗК"

Щоб стабілізувати роботу підприємства, уряд погодив надання "СхідГЗК" 555 млн грн поворотної фінансової допомоги від НАЕК "Енергоатом" до кінця 2027 року.

Кошти планують спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю гірничого обладнання, проходження нових горизонтів, реконструкцію шахтної інфраструктури, підйомних установок та систем вентиляції. Також передбачили проєктування і будівництво нової установки з виробництва сірчаної кислоти потужністю близько 85 тис. тонн на рік.

Модернізація повинна дозволити комбінату збільшити видобуток і виробництво уранового концентрату, а також поступово покращити фінансові показники.

До законопроєкту додали норми про енергетичне будівництво

Під час підготовки законопроєкту до другого читання його зміст став ширшим, ніж лише питання корпоратизації "СхідГЗК". До документа також включили положення щодо будівництва об'єктів децентралізованої енергетики в умовах воєнного стану, використання земельних ділянок для таких об'єктів та умов їх підключення до електричних мереж.

Окремі редакції цих норм викликали критику екологічних організацій, які заявляли про можливі ризики спрощеного будівництва на цінних природних територіях. Під час доопрацювання документа профільний парламентський комітет повідомляв про внесення додаткових запобіжників для лісових, водних, гірських та інших особливо цінних земель.

Що далі

Після ухвалення Верховною Радою документ має пройти передбачену законодавством процедуру оформлення та підписання.

Після набрання законом чинності має розпочатися практична корпоратизація "СхідГЗК".

Наступним заявленим кроком уряду стане приєднання акціонерного товариства до НАЕК "Енергоатом". Якщо цей план зреалізують, держава об'єднає в одній структурі видобуток українського урану та атомну генерацію, намагаючись одночасно врятувати фінансово проблемний "СхідГЗК" і посилити власну сировинну базу для атомної енергетики.

Нагадаємо

У липні 2026 року Кабмін схвалив надання "СхідГЗК" поворотної фінансової допомоги на 555 млн грн до кінця 2027 року. Кошти спрямують на збільшення видобутку уранової руди та виробництва концентрату.