Єдиного в Україні виробника уранового концентрату "СхідГЗК" готують до об’єднання з Енергоатомом - ВР ухвалила рішення

$44.780.0851.830.02
ukenru
11:27 • 1310 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
10:46 • 6580 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
10:34 • 3828 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
10:29 • 7580 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнівPhoto
09:52 • 11035 перегляди
Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ УкраїниPhoto
09:35 • 11136 перегляди
Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії
09:00 • 11603 перегляди
Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тількиVideo
Ексклюзив
08:02 • 21541 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
07:46 • 13701 перегляди
ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткненняPhotoVideo
06:24 • 16226 перегляди
У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліціяPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4м/с
41%
746мм
Популярнi новини
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів19 серпня, 02:57 • 20018 перегляди
Американські нафтові компанії готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти19 серпня, 03:15 • 18878 перегляди
NASA показала кратер на Місяці після падіння уламка ракети SpaceXPhoto19 серпня, 03:36 • 15158 перегляди
Що святкують 19 серпня в Україні та світі 19 серпня, 04:00 • 19584 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 24535 перегляди
Публікації
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати11:19 • 1780 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
08:02 • 21543 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 60272 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 65716 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 55183 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Михайло Федоров
Ярослав Железняк
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Данія
Херсон
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 24751 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 73810 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 78799 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 85718 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 83027 перегляди
Актуальне
ATACMS
Північний потік
Truth Social
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Єдиного в Україні виробника уранового концентрату "СхідГЗК" готують до об’єднання з Енергоатомом - ВР ухвалила рішення

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Депутати підтримали перетворення уранового комбінату на акціонерне товариство зі 100% державною власністю. «Енергоатом» надасть 555 млн грн допомоги.

Єдиного в Україні виробника уранового концентрату "СхідГЗК" готують до об’єднання з Енергоатомом - ВР ухвалила рішення

Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15122 про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляє УНН.

Рішення підтримав 271 народний депутат. Закон має створити умови для фінансового оздоровлення стратегічного підприємства та його подальшого приєднання до НАЕК "Енергоатом".

Деталі

"СхідГЗК" — єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток уранової руди та виробництво уранового концентрату. Після завершення реформи уряд планує сформувати вертикально інтегровану державну структуру, яка охоплюватиме весь цикл атомної енергетики: від видобутку сировини до виробництва електроенергії на АЕС.

Що передбачає корпоратизація "СхідГЗК"

Відповідно до ухваленого закону, державне підприємство "СхідГЗК" мають перетворити на акціонерне товариство. При цьому 100% акцій нового товариства залишатимуться у власності держави. Тобто корпоратизація не означає приватизацію комбінату або продаж його приватним інвесторам.

Документ визначає механізм формування статутного капіталу майбутнього акціонерного товариства, передачі йому державного майна та земельних ділянок, а також особливості функціонування підприємства під час перехідного періоду. А зміна організаційно-правової форми має дозволити надалі провести реорганізацію підприємства та інтегрувати його до структури НАЕК "Енергоатом".

Водночас саме ухвалення закону Верховною Радою ще не означає, що підприємство автоматично приєднають до атомної компанії. Спочатку необхідно завершити процедуру корпоратизації, після чого можуть бути реалізовані наступні етапи реорганізації.

Навіщо "СхідГЗК" приєднувати до "Енергоатому"

Уряд розглядає об'єднання двох підприємств як можливість створити в Україні вертикально інтегрований атомно-енергетичний холдинг. Він контролюватиме ланцюг від видобутку уранової руди та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії на українських атомних електростанціях. Йдеться про концентрацію значної частини атомного виробничого циклу в межах однієї державної структури.

Це має посилити енергетичну незалежність України та забезпечити стабільніший зв'язок між видобутком вітчизняної уранової сировини і потребами української атомної генерації.

Чому "СхідГЗК" — стратегічне підприємство в Україні

Як зазначалося вище, "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" — єдине в Україні підприємство, яке займається промисловим видобутком уранової руди та виробництвом концентрату природного урану. За даними Міністерства енергетики, воно забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій в урановій сировині.

У користуванні підприємства перебувають, зокрема, Центральне, Мічурінське, Новокостянтинівське та Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

При цьому урановий концентрат — лише один із початкових елементів ядерного паливного циклу. Для подальшого використання на АЕС сировина має пройти додаткові етапи переробки та виготовлення ядерного палива.

Чому підприємство вирішили реформувати

Одна з головних причин реформування "СхідГЗК" — складне фінансове становище підприємства. Раніше у Міністерстві енергетики повідомляли, що кредиторська заборгованість комбінату становить близько 9,8 млрд грн. Водночас балансова вартість його активів оцінювалася приблизно у 3,6 млрд грн.

Зокрема, близько 3,3 млрд грн "СхідГЗК" заборгував "Енергоатому", ще близько 400 млн грн становила заборгованість перед державним бюджетом.

У Міненерго й раніше називали стан підприємства критичним та наголошували на необхідності його фінансового оздоровлення.

Проблемою залишається і недостатній рівень виробництва уранового концентрату.

За даними, які раніше наводили у Міністерстві енергетики, підприємство виробляло близько 25 тонн уранового концентрату на місяць. Водночас для виходу на беззбиткову роботу необхідно виробляти приблизно 50 тонн на місяць.

Уряд планує поступово нарощувати обсяги виробництва. Серед поставлених цілей раніше називався вихід приблизно на 45 тонн концентрату на місяць.

"Енергоатом", як очікується, надасть понад пів мільярда гривень допомоги "СхідГЗК"

Щоб стабілізувати роботу підприємства, уряд погодив надання "СхідГЗК" 555 млн грн поворотної фінансової допомоги від НАЕК "Енергоатом" до кінця 2027 року.

Кошти планують спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю гірничого обладнання, проходження нових горизонтів, реконструкцію шахтної інфраструктури, підйомних установок та систем вентиляції. Також передбачили проєктування і будівництво нової установки з виробництва сірчаної кислоти потужністю близько 85 тис. тонн на рік.

Модернізація повинна дозволити комбінату збільшити видобуток і виробництво уранового концентрату, а також поступово покращити фінансові показники.

До законопроєкту додали норми про енергетичне будівництво

Під час підготовки законопроєкту до другого читання його зміст став ширшим, ніж лише питання корпоратизації "СхідГЗК". До документа також включили положення щодо будівництва об'єктів децентралізованої енергетики в умовах воєнного стану, використання земельних ділянок для таких об'єктів та умов їх підключення до електричних мереж.

Окремі редакції цих норм викликали критику екологічних організацій, які заявляли про можливі ризики спрощеного будівництва на цінних природних територіях. Під час доопрацювання документа профільний парламентський комітет повідомляв про внесення додаткових запобіжників для лісових, водних, гірських та інших особливо цінних земель.

Що далі

Після ухвалення Верховною Радою документ має пройти передбачену законодавством процедуру оформлення та підписання.

Після набрання законом чинності має розпочатися практична корпоратизація "СхідГЗК".

Наступним заявленим кроком уряду стане приєднання акціонерного товариства до НАЕК "Енергоатом". Якщо цей план зреалізують, держава об'єднає в одній структурі видобуток українського урану та атомну генерацію, намагаючись одночасно врятувати фінансово проблемний "СхідГЗК" і посилити власну сировинну базу для атомної енергетики.

Нагадаємо

У липні 2026 року Кабмін схвалив надання "СхідГЗК" поворотної фінансової допомоги на 555 млн грн до кінця 2027 року. Кошти спрямують на збільшення видобутку уранової руди та виробництва концентрату.

Олександра Василенко

Економіка
Закони
Енергоатом
Енергетика
Електроенергія
Кіровоградська область
Міністерство енергетики України
Верховна Рада України
Україна