ЕБА предупредила ответственного за "Клуб белого бизнеса" Гетманцева в налоговой о недопустимости давления на тех, кто не войдет в список избранных

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предупредила и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура о недопустимости давления на компании, которые не вошли в "Клуб белого бизнеса", созданный председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Об этом говорится в заявлении ЕБА, пишет УНН.

Представители ЕБА встретились с Сокуром для обсуждения деталей работы "Клуба белого бизнеса". Налоговик, которого в СМИ называют правой рукой Гетманцева в ГНС, сейчас отвечает за формирование такого списка избранных компаний.

Сокур на встрече сообщил, что с 9 декабря компании будут получать в электронном кабинете плательщика налогов информацию о включении в перечень компаний территории высокого налогового доверия ("Клуба белого бизнеса"), а также о критериях, определенных на текущий период.

"С своей стороны эксперты Ассоциации выразили надежду, что налоговая служба на всех уровнях продемонстрирует высокие этические и профессиональные стандарты в отношении к бизнесу. Особенно это касается компаний, которые по определенным обстоятельствам не попали в территорию высокого налогового доверия. Ассоциация подчеркнула недопустимость необоснованного давления на такие компании", - говорится в заявлении ЕБА.

Отмечается, что Сокур подчеркнул, что основной целью анонсированных изменений является повышение уровня добровольного соблюдения налогового законодательства. Это планируется достичь через выявление и определение приоритетных рисков потери налоговых поступлений и внедрение мер, направленных на их минимизацию.

В ЕБА подчеркнули, что будут осуществлять мониторинг внедрения новых подходов в работе ГНС и информировать соответствующие органы власти и общественность о результатах этого процесса.

Добавим

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнефть" на производство горючего. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжелые последствия для общества, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных заданий Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство все еще расследуется.

Кроме того, НАПК проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура. По данным УНН, он внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Ранее Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упоминал о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни должностного лица. Глава Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект председателя налогового комитета парламента Данила Гетманцева о "Клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических заключениях было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Кроме того, создание "Клуба белого бизнеса" в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "Клубе белого бизнеса" дискриминационный.