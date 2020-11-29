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Явка на втором туре выборов в Черновцах до обеда достигла лишь 6,5% - ОПОРА

Явка на втором туре выборов в Черновцах до обеда достигла лишь 6,5% - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 12635 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах до обеда достигла лишь 6,5%, что более чем на половину меньше, чем на голосовании 25 октября в среднем по Украине. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Явка избирателей в Черновцах, где 29 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность составила 0,75%)", - говорится в сообщении.

Явка избирателей в первом туре 25 октября по Украине на это время составила 13,5%.

Напомним, по данным полиции, в Черновцах, где 29 ноября проходит второй тур выборов мэра, открытие избирательных участков произошло вовремя и без нарушений. ЦИК также заявила, что голосование проходит в штатном режиме.

Наблюдатели уже сообщили о первых нарушениях, которые обнаружили в день второго тура выборов мэра Черновцов, 29 ноября. В частности, они касаются нехватки избирательных урн, досрочного заполнения протокола подсчета голосов. По состоянию на 11:00 воскресенья, 29 ноября, в полицию поступило одно сообщение о нарушении избирательного законодательства на выборах Черновицкого городского головы.

29 ноября В Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Украинские Национальные Новости

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