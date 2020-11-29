Вибори мера Чернівців: ЦВК заявляє, що голосування триває у штатному режимі

“Сьогодні у Чернівцях повторно обирають міського голову. Всі 115 виборчих дільниць відкрились, голосування триває у штатному режимі. Загалом у голосуванні можуть взяти участь понад 185,5 тис. виборців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за посаду мера змагаються Роман Клічук і Віталій Михайлішин.

“Результати голосування мають бути встановлені до 4 грудня 2020 року включно”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, спостерігачі повідомили про перші порушення, які виявили у день другого туру виборів мера Чернівців, 29 листопада. Зокрема, вони стосуються нестачі виборчих скриньок, дострокового заповнення протоколу підрахунку голосів.