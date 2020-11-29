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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 27569 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 46258 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 60234 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 74294 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112566 просмотра

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Выборы мэра Черновцов: ЦИК заявляет, что голосование проходит в штатном режиме

Выборы мэра Черновцов: ЦИК заявляет, что голосование проходит в штатном режиме

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах второй тур выборов мэра проходит в штатном режиме, все 115 избирательных участков открылись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"Сегодня в Черновцах повторно избирают мэра. Все 115 избирательных участков открылись, голосование проходит в штатном режиме. Всего в голосовании могут принять участие более 185,5 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пост мэра борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

"Результаты голосования должны быть установлены до 4 декабря 2020 года включительно", - указано в сообщении.

Напомним, наблюдатели сообщили о первых нарушениях, которые обнаружили в день второго тура выборов мэра Черновцов, 29 ноября. В частности, они касаются нехватки избирательных урн, досрочного заполнения протокола подсчета голосов.

Украинские Национальные Новости

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